Более 85% пациентов получают лекарства через цифровые сервисы

В личных кабинетах доступны все выписанные и полученные электронные рецепты.

С 2024 года более 85% пациентов, получающих препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, пользуются цифровыми сервисами, включая «Социальный кошелек».

Цифровой учет 3,3 млн пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, позволил перейти к персонализированному планированию потребности в лекарственных средствах. Это дает возможность точнее прогнозировать объемы закупок и снижать риски дефицита.

Готовится к запуску пилотный проект по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения с участием частных аптек и механизмом сооплаты. В перспективе это должно расширить выбор аптек и препаратов для граждан, а также снизить их личные расходы за счет возмещения со стороны Фонда социального медицинского страхования.

Цифровизация затронула и фармацевтический бизнес. Сроки регистрации лекарственных средств сокращены с 210 до 100 рабочих дней по принципу «единого окна».

Внедрена система маркировки и полной прослеживаемости препаратов: на сегодня промаркировано более 667 млн единиц. Это повысило прозрачность рынка – количество налогоплательщиков в фармсекторе выросло на 5%, а налоговые поступления увеличились на 24%.

