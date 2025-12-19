Морская логистика ЕАЭС переходит на электронный документооборот

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по развитию электронного документооборота и цифровых технологий в морских пунктах пропуска ЕАЭС.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на развитие электронного документооборота и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска и портах стран Евразийского экономического союза. Рекомендация принята для реализации Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска и соответствующего плана мероприятий.

На основе документа государствам Союза совместно с ЕЭК рекомендовано проведение ежегодного мониторинга применения цифровых технологий, а также проведение консультаций с заинтересованными третьими странами и международными организациями по созданию цифровых транспортных коридоров.

Рекомендация акцентирует внимание на ключевой роли цифровизации в повышении транзитного потенциала стран ЕАЭС, способствуя оптимизации логистических процессов и интеграции в глобальные цифровые цепочки поставок.