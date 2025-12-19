Жаслан Мадиев провел встречу с руководством Mitsubishi Corporation в Токио

Особое внимание было уделено вопросам цифровой трансформации экономики.

Заместитель премьер-министра — министр Искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел рабочую встречу с представителями Mitsubishi Corporation в штаб-квартире компании в городе Токио. Со стороны Mitsubishi Corporation во встрече приняли участие Ясунори Сакамото, региональный представитель Mitsubishi Corporation в Турции, Центральной Азии и на Кавказе, Кенто Оно, заместитель генерального менеджера Отдела развития новых направлений бизнеса Главного филиала Mitsubishi Corporation в Стамбуле, Такамаса Яно, генеральный менеджер Алматинского офиса Mitsubishi Corporation.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Mitsubishi Corporation, а также возможные направления расширения партнерства с учетом стратегических приоритетов социально-экономического и технологического развития Казахстана. Особое внимание было уделено вопросам цифровой трансформации экономики, развитию искусственного интеллекта, современной цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры, а также внедрению AI-driven business solutions в ключевых отраслях.

Стороны обсудили потенциал сотрудничества, в том числе в сферах:

— развития экосистемы искусственного интеллекта и программных решений;

— цифровой инфраструктуры и телекоммуникаций, включая 5G;

— умных и устойчивых городов;

— цифровых энергетических решений и декарбонизации;

— создания и развития дата-центров и вычислительной инфраструктуры на территории Казахстана.

Отдельно рассмотрели возможности реализации совместных проектов, локализации технологий, привлечения инвестиций в цифровую и индустриальную инфраструктуру Казахстана.

Заместитель премьер-министра отметил заинтересованность Казахстана в развитии долгосрочного стратегического партнерства с Mitsubishi Corporation как с глобальной компанией, обладающей значительным опытом в реализации комплексных технологических и инфраструктурных проектов.

По итогам встречи представителей Mitsubishi Corporation пригласили принять участие в международном цифровом форуме Digital Bridge, который является ключевой площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации, искусственного интеллекта и инновационного развития в регионе.

Стороны выразили готовность продолжить диалог и проработку конкретных направлений сотрудничества в рамках дальнейших контактов.

