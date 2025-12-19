В Астане обсудили влияние радиоволн на здоровье человека

Цель мероприятия — донести до граждан объективную и достоверную информацию.

В столице состоялся круглый стол на тему «Открыто о влиянии радиоволн на организм человека». В обсуждении приняли участие представители государственных органов, научного сообщества, международных организаций, операторов связи и региональных структур. Цель мероприятия — открыто обсудить влияние радиоволн и современных телекоммуникационных технологий на здоровье человека, опираясь на научные данные, экспертные оценки и действующие санитарные нормы, а также донести до граждан объективную и достоверную информацию.

Сегодня связь и цифровые технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Развитие мобильной связи, интернета, сетей 4G и 5G открывает новые возможности для промышленности, образования, дистанционной медицины и реализации проектов умный город. Вместе с тем в обществе растет интерес и обеспокоенность возможным воздействием новых технологий на здоровье человека.

Представители Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития отметили, что цифровая трансформация и рост удаленных сервисов для граждан и бизнеса приводят к увеличению нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру, что требует взвешенных и научно обоснованных решений.

«Расстояние между базовой станцией и абонентским устройством напрямую влияет на уровень излучения. Чем дальше смартфон находится от базовой станции, тем большую мощность он использует. Более плотное размещение базовых станций, напротив, позволяет снижать уровень излучения абонентских устройств», — отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

В ходе круглого стола также была затронута тема радиофобии. Эксперты подчеркнули, что, несмотря на многолетнюю эксплуатацию базовых станций стандарта GSM вблизи жилых зон и отсутствие подтвержденных массовых негативных последствий для здоровья, в отдельных регионах до сих пор фиксируются случаи демонтажа базовых станций. Такие решения, по мнению специалистов, напрямую сказываются на качестве связи.

Органы санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что в Казахстане действуют одни из наиболее строгих санитарных норм в сфере электромагнитного излучения. Предельно допустимый уровень радиосигнала установлен на уровне 10 мкВт/см². Кроме того, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения реализует дорожную карту по проведению комплексного метаанализа научных и медицинских исследований.

Международный опыт регулирования воздействия электромагнитных полей представили эксперты Международного союза электросвязи (ITU), которые отметили соответствие применяемых в Казахстане норм международным стандартам.

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность продолжения открытого диалога с обществом, усиления разъяснительной работы и роли средств массовой информации в формировании объективного и сбалансированного общественного мнения.

