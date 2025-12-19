Электросамокаты: вводятся регистрационные номера и обязательное страхование ГПО

Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством.

Сенат принял новый единый Закон «О профилактике правонарушений», разработанный по поручению Главы государства. В рамках нового закона предлагается комплекс изменений, направленных на повышение безопасности на дорогах и регулирование деятельности операторов проката электрических самокатов, сообщает Uchet.kz.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Также будет установлен порядок учета и присвоения регистрационных номеров таким самокатам.

Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишенного такого права.

