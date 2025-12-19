ИИ поможет работодателям находить сотрудников

В Карагандинской области тестируют новую цифровую платформу.

В акимате Карагандинской области рассказали о новом проекте — казахстанской платформе AI Talent Genome, которая использует искусственный интеллект для глубокой поведенческой и эмоциональной аналитики кандидатов. Проект стал первой в Казахстане платформой, способной заранее показать, какой человек перед вами, как он будет вести себя в рабочих ситуациях и подойдет ли конкретной команде.

Идея платформы выросла из практического опыта. Ранее основатель проекта Вильсур Гарифов управлял компанией Outsourcing Call Center и заметил: на жизненный цикл сотрудника напрямую влияет качество подбора: «Чем глубже мы понимаем кандидата на этапе найма, тем дольше он остается в компании и тем выше результат для команды. В традиционном рекрутинге чаще всего оценивают резюме и технические навыки. AI Talent Genome идет дальше — анализирует не только то, что умеет человек, но и как он действует, принимает решения и реагирует в разных ситуациях. Что для него важнее — процесс или результат, стабильность или вызовы, командная работа или индивидуальная ответственность».

Работа начинается с портрета будущего сотрудника. Он формируется на основе интервью не только с HR и основателем компании, но и с руководителем отдела, где предстоит работать кандидату. После этого платформа размещает вакансии, проводит первичное интервью с живым рекрутером, анализирует запись собеседования с помощью AI-модели, изучает речь, поведенческие паттерны и мимику кандидата. ИИ фиксирует сложные эмоции — например, моменты замешательства или неуверенности, которые могут указывать на слабые зоны. В итоге формируется объективная и объемная картина кандидата. Работодатель получает shortlist людей, уже готовых к найму и максимально подходящих под конкретную роль.

Платформа находится на стадии запуска MVP, однако у нее уже есть первые клиенты в Караганде и Астане.

Команда AI Talent Genome готовит к запуску отдельную платформу для HR-специалистов, которая позволит самостоятельно использовать инструменты поведенческой и эмоциональной аналитики. Также проект планирует тестовый выход в нишу психологии — для анализа записей консультаций, где особенно важно корректно интерпретировать запросы клиентов. В перспективе — запуск собственного AI-интервьюера и выход на рынок США.