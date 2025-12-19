Казахстан стал лидером Rutube по зарубежному трафику

В первую десятку также вошли Германия, Нидерланды, Сейшельские острова, Узбекистан, Украина, Франция и Великобритания.

Казахстан, Белоруссия и США оказались странами с наибольшим количеством просмотров на российском видеохостинге Rutube за пределами России. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра видеоплатформы, сообщили в Газпром-медиа холдинге.

«Видео на площадке продолжают смотреть не только зрители из России, но и из-за границы. Лидером по просмотрам за период с января по ноябрь 2025 года стал Казахстан — 443 млн просмотров, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (61,7 млн)», — отметили представители компании.

На втором месте находится Белоруссия (261 млн просмотров, рост в 3,5 раза), на третьем — США (248 млн просмотров, рост в 10 раз). В первую десятку также вошли Германия, Нидерланды, Сейшельские острова, Узбекистан, Украина, Франция и Великобритания.

В Газпром-медиа холдинге добавили, что планируют и дальше укреплять позиции видеоплатформы на международном медиарынке.

«Трансформация Rutube продолжается. Видеосервис доступен для просмотра по всему миру. Мы адаптируем контент под локальный контекст с учетом трендов медиапотребления в конкретной стране. Если в прошлом году общее количество просмотров из-за границы составляло 444,4 тыс., то в этом году достигло 2,1 млрд», — сообщил Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинг».