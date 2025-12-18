Личные кабинеты для субъектов финмониторинга ввело АФМ

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.

Приказом и. о. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 18 утверждены правила ведения личного кабинета. Приказ разработан в соответствии с пунктом 2-1 статьи 10 закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Личный кабинет представляет собой электронный профиль пользователя на специализированном интернет-портале и используется для обмена информацией и документами между субъектами финансового мониторинга и уполномоченным органом. Регистрация в личном кабинете является обязательной для всех субъектов финансового мониторинга независимо от наличия операций, подлежащих финансовому мониторингу, передает Uchet.kz.

Для регистрации заявитель вводит ИИН или БИН, после чего система автоматически проверяет соответствие вида деятельности статусу субъекта финансового мониторинга. В случае положительного результата пользователь получает доступ к заполнению сведений об организации, а также данных о лицах и работниках, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля. Все внесенные сведения подтверждаются электронной цифровой подписью.

Если автоматическая проверка выявляет несоответствие вида деятельности, заявителю необходимо в течение трех рабочих дней направить в уполномоченный орган подтверждающие документы. К таким документам относятся лицензии, уведомления о начале деятельности, сертификаты профессиональной квалификации, документы об обязательном членстве, а также устав юридического лица при его наличии. По итогам рассмотрения документов уполномоченный орган принимает решение об авторизации личного кабинета либо выносит мотивированный отказ, который может быть обжалован в установленном порядке.

Через личный кабинет субъекты финансового мониторинга размещают результаты оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, правила внутреннего контроля, а также сертификаты о прохождении обязательного тестирования на знание профильного законодательства. Кроме того, личный кабинет обеспечивает доступ к информации и документам, необходимым для выполнения требований финансового мониторинга. Также через личный кабинет пользователи направляют в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.