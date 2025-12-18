Правительство одобрило соглашение с Россией об использовании 7-й зоны всемирной нумерации

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения.

Постановлением правительства РК от 17 ноября 2025 года утверждено соглашение с правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, передает Zakon.kz.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, совершенное в Астане 27 ноября 2024 года», — говорится в документе.

Ресурс нумерации из общего резерва закрепляется за каждой из сторон посредством заключения сторонами отдельного соглашения. К примеру, за Казахстаном будут закреплены диапазоны 000 — 099, 600 — 699, 700 — 799. За Россией — диапазоны 200 — 299, 300 — 399, 400 — 499, 500 — 599 и др.

Предусматривается, что если одна из сторон намерена прекратить действие соглашения и выйти из 7-й зоны всемирной нумерации, она должна направить другой стороне соответствующее письменное уведомление не менее чем за 24 месяца до предполагаемой даты прекращения действия соглашения и своего выхода.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.