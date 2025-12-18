В Yessenov University открыта школа программирования нового поколения

Ее запустили в рамках проекта AI-SANA.

AI-SANA — стратегически значимый образовательный и инновационный проект в области искусственного интеллекта, реализуемый в Yessenov University. Сегодня эта инициатива стала флагманской платформой университета, направленной на развитие технологий ИИ, внедрение передовых знаний и подготовку конкурентоспособных специалистов мирового уровня.

В рамках проекта AI-SANA на базе Yessenov University была открыта школа программирования нового поколения, созданная по модели École 42 и основанная на платформе 01Edu, учрежденной во Франции. Образовательный процесс в школе реализуется по инновационной педагогической модели без традиционных преподавателей и основан на принципе взаимного обучения студентов (peer-to-peer learning). В ходе интенсивной двухлетней программы обучающиеся осваивают 17 языков программирования, реализуют более 800 практических проектов и проходят углубленную подготовку по одному из шести ключевых направлений, включая искусственный интеллект, кибербезопасность, блокчейн и разработку игр.

По итогам многоэтапного и высококонкурентного отбора из 280 кандидатов было зачислено 90 студентов. Обучение в школе программирования они начали с сентября текущего года.

В связи с расширением образовательных возможностей и развитием технологической инфраструктуры в университете был создан факультет искусственного интеллекта и компьютерных наук. Факультет реализует академические программы по направлениям: информационные системы, вычислительная техника и программное обеспечение, автоматизация и управление.

После полного завершения программы каждый студент автоматически включается в международную базу данных ведущих мировых IT-компаний, что открывает выпускникам широкие возможности для успешного трудоустройства на глобальном технологическом рынке.

Yessenov University вносит значимый вклад в развитие национальной экосистемы искусственного интеллекта и цифровых технологий, последовательно готовя в Казахстане и регионе новое поколение высококвалифицированных специалистов.

