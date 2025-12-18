Следите за новостями

    Қазақстанда ЖИ-құралдары инсульт пен обырды ерте диагностикалауға көмектеседі

    Денсаулық сақтаудағы жасанды интеллект оны алмастыру емес, дәрігерді қолдау құралы ретінде қарастырылады.

    18 декабря 2025 12:06, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Бүгінгі таңда сарапшылар қолдану бағыттары, жетілу деңгейі және клиникалық маңыздылығы бойынша жіктелген 50-ден астам MedTech шешімдерін талдады. Жобалардың негізгі бөлігі диагностиканы, оңалтуды жақсартуға, медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға және медициналық ақпаратты өңдеуге бағытталған.

    Инсульт, өкпе және сүт безі обырын ерте диагностикалау, сондай-ақ стоматологиялық суреттерді талдау саласындағы басым ЖИ-жобалардың тізбесі қалыптастырылды. Бұл шешімдер қазірдің өзінде әртүрлі өңірлердегі медициналық ұйымдарда енгізіліп, кеңейтілуде.

    Медициналық қызметтердің сапасын талдау және басқару, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау, сондай-ақ созылмалы жүрек жеткіліксіздігін ерте анықтау үшін ЖИ-құралдарын енгізу жоспарлануда.

