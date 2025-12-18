ИИ-инструменты помогают с ранней диагностикой инсульта и рака

Искусственный интеллект в здравоохранении рассматривается как инструмент поддержки врача, а не его замена.

Экспертами проанализировано более 50 MedTech-решений, которые классифицированы по направлениям применения, уровню зрелости и клинической значимости. Основная часть проектов направлена на улучшение диагностики, реабилитации, повышение доступности медицинской помощи и обработку медицинской информации.

Сформирован перечень приоритетных ИИ-проектов в области ранней диагностики инсульта, рака легких и молочной железы, а также анализа стоматологических снимков. Эти решения уже внедряются и масштабируются в медицинских организациях разных регионов.

Планируется внедрение ИИ-инструментов для аналитики и управления качеством медицинских услуг, экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, а также раннего выявления хронической сердечной недостаточности.

