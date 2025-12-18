В Алматы заработает оплата банковскими картами в общественном транспорте

Параллельно с ONAY будет работать еще одна компания.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года рассказал, на каком этапе находится внедрение оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте и планируется ли пересмотр тарифов. Аким заверил, что работа по внедрению оплаты проезда банковскими картами уже ведется, и городские власти последовательно создают условия для того, чтобы пассажиры могли оплачивать поездки различными способами, в том числе с использованием банковских карт, передает Zakon.kz.

«Мы пригласили еще одну компанию, чтобы она заходила параллельно с действующей, и чтобы каждый пассажир, пользующийся услугами общественного транспорта, мог расплачиваться как ONAY, так и другими картами. Что касается повышения тарифа, пока таких планов у нас нет. В следующем году посмотрим — в 2026 или 2027 году, скорее всего в 2026, после того как мы в полной мере организуем работу общественного транспорта, создадим все необходимые парки, приобретем электробусы и газовые автобусы с учетом приграничных территорий и агломерации», — дополнил Дархан Сатыбалды.

Он также рассказал, что в настоящее время субсидии на обслуживание маршрутов в пределах агломерации составляют порядка 40 млрд тенге, при этом транспортная сеть охватывает территории в радиусе до 50 километров от границы города. Ранее Дархан Сатыбалды заявил, что в акимате Алматы планируют увеличить долю жителей, пользующихся общественным транспортом, до 65%.

