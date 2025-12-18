В каких случаях мобильные переводы казахстанцев будут брать на контроль?

Минфин дал разъяснения.

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов ответил на распространяемую в Казнете информацию по мобильным переводам казахстанцев. Ранее в соцсетях появилась новость, о том, что если сумма переводов превышает 1 миллион тенге (1,9 тысяч долларов), то люди обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это фейк, заявил Биржанов. Он посоветовал внимательно проверять предоставляемую информацию. Эта новость вызвала широкое обсуждение и комментарии, однако она недостоверна, передает Sputnik.

Минфин просит доверять только официальным источникам.

«Мы мониторим все новости фейковые и готовим материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — сказал Биржанов.

Мобильные переводы будут контролироваться по трем критериям, и они должны сработать одновременно, подчеркнул он. То есть, когда последовательно в течение трех месяцев физлицо получает переводы от 100 разных людей, плюс сумма этих переводов превышает 1 миллион тенге (1,9 тысяч долларов). Банки второго уровня будут передавать такие данные в налоговую для фискального контроля.

«Плюс — счета физлицам закрывать мы не будем, мы направляем уведомления по этим расхождениям. После выясняем необходимость постановки его в качестве ИП, может это благотворительность. Все это будет учитываться, автоматическое закрытие счетов не предполагается», — заявил вице-министр.

Он также напомнил о приказе 2022 года, по которому ранее для мобильных переводов действовали всего два критерия — прием переводов от 100 разных лиц в течение трех месяцев подряд. Например, январь, февраль и март.

«Если, например, в январе, марте и июне, даже от 100 разных лиц, то мы на контроль их не брали. Новые правила были приняты в ноябре, мы добавили еще один критерий — общую сумму перевода. То есть, сейчас должны сработать три критерия одновременно. Если критерии по отдельности, то на контроль брать не будем. Да, мы все пользуемся переводами, если родным, детям и друзьям — никаких вопросов нет. А если предпринимательская деятельность, то принимаются меры», — отметил Биржанов.

Официально в 2025 году через платежные карты и POS-терминалы проходило более 70 триллионов тенге (134,8 миллиардов долларов) по итогам 2024 года, переводы превысили 73 триллиона (140,5 миллиардов долларов).

«К сожалению, торговля — самая значимая часть теневой экономики. Доля очень значительная, а эти суммы — оптимизация налоговой базы», — сказал вице-министр.

