ASTEL объявляет о начале нового этапа развития под брендом Freedom Satellite

ASTEL, один из ведущих операторов спутниковой связи в Казахстане, официально объявляет о переходе на новый бренд Freedom Satellite. Из надежного провайдера телеком-услуг компания превращается в ключевого разработчика высокотехнологичных решений в экосистеме Freedom Holding. Экспертиза Freedom Satellite включает создание защищенных цифровых экосистем, разработку облачных и IoT-решений, проекты в области информационной безопасности и услуги гибридных спутниковых сервисов (GEO, LEO).

Ребрендинг сопровождается запуском нового позиционирования и теглайна: «Подключаем будущее!», который акцентирует стремление компании развивать современную цифровую инфраструктуру и обеспечивать высокотехнологичную связь для всех регионов страны — от мегаполисов до самых удаленных территорий.

Под брендом Freedom Satellite компания продолжит реализовывать стратегически важные направления, включая:

— гибридные спутниковые сервисы (GEO, LEO);

— гибридные телеком-решения и интеграцию наземных и спутниковых каналов;

— интеллектуальные системы учета и мониторинга;

— IoT-устройства и телеметрию для бизнеса и государства;

— комплексные решения в сфере информационной безопасности.

Freedom Satellite укрепляет свою роль в развитии цифровизации Казахстана и ставит перед собой задачу обеспечивать стабильную, доступную и технологичную связь для всех пользователей, открывая новую страницу в истории компании.

«ASTEL стал одним из первых телеком-операторов Казахстана и заложил фундамент спутниковой связи в стране. Более тридцати лет мы развивали инфраструктуру, которая обеспечила доступность технологий даже в самых удаленных регионах. Freedom Satellite сохранит преемственность этого пути, но уже на совершенно новом уровне. Мы усиливаем многолетний опыт решениями, которые будут определять цифровое развитие страны в будущем. Это шаг вперед, к которому мы пришли уверенно и осознанно», — отметил Мирас Касымов, президент Freedom Satellite.

В основе нового бренда лежат ценности доверия, непрерывного развития, гибкости и высоких стандартов качества, которые остаются неизменными в работе с клиентами и партнерами.





