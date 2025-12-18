Следите за новостями

    Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами

    Основная задача системы — повысить точность планирования и снизить влияние человеческого фактора за счет минимизации ручного ввода данных.

    18 декабря 2025 09:00, Profit.kz
    В системе здравоохранения начато внедрение модернизированной Системы управления ресурсами, которая позволяет в режиме онлайн учитывать медицинские организации, кадры, оборудование и медицинскую технику. Новая система дает возможность прогнозировать потребность в ресурсах на срок до пяти лет и вести учет активов медицинских организаций с интеграцией с информационными системами государственных органов.

    На текущем этапе проект реализуется в пилотном режиме. В нем участвует 672 медицинские организации по всем 20 регионам страны. По итогам пилота планируется дальнейшее масштабирование системы СУР.

