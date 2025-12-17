Smart-системы для орошения и контроля паводков будут производить в Таразе

Министерство водных ресурсов и ирригации и консорциум китайских компаний заключили меморандум о сотрудничестве.

Инвесторы из КНР откроют в Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами. Меморандум о сотрудничестве подписали министр Нуржан Нуржигитов и директор — главный экономист компании Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd Ин Дэвэнь. В состав иностранной делегации также вошли руководители компаний Leture Technology и Cheng Cheng Group.

Предприятие будет специализироваться на выпуске цифровых решений, включая автоматизированные системы мониторинга и управления распределением водных ресурсов, датчики уровня и качества воды, программно-аппаратные комплексы для диспетчеризации ирригационных сетей, а также системы раннего предупреждения о паводках и чрезвычайных ситуациях.

Создание завода позволит локализовать передовые технологии, используемые в КНР, обеспечить трансферт знаний и внедрение современных стандартов в водохозяйственной отрасли Казахстана. Ожидается, что предприятие станет частью интегрированного центра по принципу «производство — образование — наука», где наряду с выпуском оборудования будет вестись подготовка специалистов, повышение квалификации кадров и адаптация цифровых решений к климатическим и гидрологическим условиям нашей страны. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности ирригационных систем, снижению потерь воды и укреплению водной безопасности Казахстана.

«Мы договорились о совместной работе по нескольким направлениям. В первую очередь, это реконструкция ирригационных систем с обязательными внедрением автоматизации и цифровизации. Второе — это подготовка кадров. За последние два года мы наладили активное сотрудничество с китайскими предприятиями. Например, в этом году 125 специалистов водного хозяйства прошло курсы повышения квалификации с КНР за счет компании Power China», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации.

