Самрук-Энерго и Energy China построят крупнейшую СЭС в Казахстане

АО «Самрук-Энерго» в партнерстве с китайской компанией Energy China приступили к строительству солнечной электростанции мощностью 300 МВт с системой накопления энергии в Туркестанской области. В рамках торжественной церемонии 15 декабря была заложена капсула времени, символизирующая начало строительства будущей станции.

Проект является частью масштабной программы компании по развитию портфеля «зеленой» генерации. При строительстве будут применены инновационные решения: установлены фотоэлектрические панели нового поколения с механизмом слежения за солнцем, а также системы накопления энергии, которые обеспечат стабильность генерации и повысят эффективность передачи электроэнергии в сеть. Это один из ключевых проектов компании в сфере возобновляемой энергетики, направленный на модернизацию национального энергосектора и повышение надежности энергоснабжения южных регионов страны.

Реализация проекта создаст дополнительные рабочие места, обеспечит приток инвестиций в регион и станет стимулом для развития инфраструктуры. СЭС будет обладать одной из крупнейших мощностей среди солнечных объектов страны.

Председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов подчеркнул, что проект является важной частью стратегии компании по поэтапному переходу к низкоуглеродной генерации и развитию современной энергосистемы: «Для Самрук-Энерго строительство этой станции — не только инвестиционный проект, но и вклад в долгосрочное устойчивое развитие страны. Мы уверены, что совместно с нашими партнерами сможем реализовать объект в соответствии с высочайшими стандартами качества и надежности».

