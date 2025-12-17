Совместный наноспутник КазНУ и китайского университета выведен на орбиту

В 2024 году КазНУ и СЗПУ подписали соглашение о проведении совместных научных исследований микроспутников.

Разработанный совместно Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китая наноспутник «Казахстан — Китай» 13 декабря в 09:08 по пекинскому времени успешно вышел на орбиту на высоте 530 км. Этот космический аппарат для научных исследований был доставлен на орбиту на борту космического аппарата «Диэр-5» (миссия Яо-8) компании Ziwei Aerospace с использованием ракеты-носителя «Куайчжоу-11».

Отметим, что в 2024 году КазНУ и СЗПУ подписали соглашение о проведении совместных научных исследований микроспутников. Это соглашение было достигнуто в ходе встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Наноспутник выполняет несколько ключевых задач: высокостабильное маневренное сопровождение целей, динамическое восприятие и компенсация ориентации платформы на основе гибких сенсоров, автономное распознавание изображений дистанционного зондирования на базе операционной системы OpenHarmony с открытым исходным кодом.

Разработка обладает четырьмя основными преимуществами:

— высокая экономическая эффективность благодаря использованию коммерческих компонентов и инновационного дизайна;

— высокая стабильность и точность наведения;

— высокая вычислительная мощность для адаптивной компенсации ошибок ориентации;

— высокая оперативность реагирования для быстрой передачи данных на Землю.

Проект реализован при поддержке филиала СЗПУ на базе КазНУ, Национальной лаборатории совместных исследований в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Аэрокосмического института и Национальной ключевой лаборатории гибкой электроники.

Консультантом проекта выступил академик Хуан Вэй, общим руководителем — профессор Юэ Сяокуй, заместителем руководителя — профессор КазНУ Зауре Ракишева. В объединенной исследовательской группе участвовало более 20 специалистов и молодых исследователей из Китая и Казахстана.

Совместная работа открывает новые возможности для исследований космоса, подготовки квалифицированных специалистов и разработки совместных спутников. Кроме того, проект обеспечивает возможность дистанционного исследования Земли с помощью микроспутника.