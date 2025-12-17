Следите за новостями

Цифра дня

159 станций ВИЭ обеспечили более 7% выработки электроэнергии

    Совместный наноспутник КазНУ и китайского университета выведен на орбиту

    В 2024 году КазНУ и СЗПУ подписали соглашение о проведении совместных научных исследований микроспутников.

    17 декабря 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь

    Разработанный совместно Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом Китая наноспутник «Казахстан — Китай» 13 декабря в 09:08 по пекинскому времени успешно вышел на орбиту на высоте 530 км. Этот космический аппарат для научных исследований был доставлен на орбиту на борту космического аппарата «Диэр-5» (миссия Яо-8) компании Ziwei Aerospace с использованием ракеты-носителя «Куайчжоу-11».

    Отметим, что в 2024 году КазНУ и СЗПУ подписали соглашение о проведении совместных научных исследований микроспутников. Это соглашение было достигнуто в ходе встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

    Наноспутник выполняет несколько ключевых задач: высокостабильное маневренное сопровождение целей, динамическое восприятие и компенсация ориентации платформы на основе гибких сенсоров, автономное распознавание изображений дистанционного зондирования на базе операционной системы OpenHarmony с открытым исходным кодом.

    Разработка обладает четырьмя основными преимуществами:

    — высокая экономическая эффективность благодаря использованию коммерческих компонентов и инновационного дизайна;
    — высокая стабильность и точность наведения;
    — высокая вычислительная мощность для адаптивной компенсации ошибок ориентации;
    — высокая оперативность реагирования для быстрой передачи данных на Землю.

    Проект реализован при поддержке филиала СЗПУ на базе КазНУ, Национальной лаборатории совместных исследований в рамках инициативы «Один пояс — один путь», Аэрокосмического института и Национальной ключевой лаборатории гибкой электроники.

    Консультантом проекта выступил академик Хуан Вэй, общим руководителем — профессор Юэ Сяокуй, заместителем руководителя — профессор КазНУ Зауре Ракишева. В объединенной исследовательской группе участвовало более 20 специалистов и молодых исследователей из Китая и Казахстана.

    Совместная работа открывает новые возможности для исследований космоса, подготовки квалифицированных специалистов и разработки совместных спутников. Кроме того, проект обеспечивает возможность дистанционного исследования Земли с помощью микроспутника.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.