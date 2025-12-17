Результаты пилота «Онлайн медицина»: оказано 39 тысяч дистанционных услуг

С 15 сентября в Казахстане стартовал проект «Онлайн медицина», который призван сделать медицинскую помощь ближе и доступнее для жителей самых отдаленных сельских регионов.

Пилот охватил девять регионов страны и объединил 100 медицинских организаций и семь поставщиков телемедицинских решений. За время реализации проекта было оказано 39 569 дистанционных медицинских услуг, среди которых преобладают диагностические — 24 923, однако значительную часть составляют и консультативные услуги специалистов — 12 645, а также более 2 000 лабораторных исследований.

Услуги распределялись по всем уровням: от фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, где выполнено 3 718 услуг, до районных и городских больниц, обеспечивших еще 35 851 услугу. Больше всего услуг оказано в Алматинской — 12 646, в Карагандинской — 2 545 и городе Астана — 22 672. В Алматинской области особенно заметен эффект для сельских территорий: 94,3% всех дистанционных услуг оказано именно там.

Анализ данных показал, что, несмотря на большое количество диагностических исследований, основной запрос у населения связан именно с консультациями профильных специалистов — терапевтов, кардиологов, эндокринологов, педиатров. Наиболее востребованными функциями телемедицины стали экспресс-диагностика, ЭКГ — более 20 тысяч исследований, применение цифровых стетоскопов, отоскопов и офтальмоскопов, а также дистанционные наблюдения хронических пациентов. Для уверенной работы с технологиями поставщиками обучено более 300 медицинских работников.

Координацию проекта, методологическую поддержку и мониторинг внедрения осуществлял Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой, обеспечивая единый подход и качество оказываемых услуг.

Пилотный проект «Онлайн медицина» на практике доказал, насколько высока потребность регионов в дистанционных услугах и насколько эффективно они помогают расширить доступ к качественной медицинской помощи.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.