Более 1 миллиона казахстанцев повысило цифровую грамотность

Порталы Citizensec.kz и Nomadguard.kz помогают людям лучше понимать риски в интернете, учиться защищать свои данные и не становиться жертвами мошенников.

Комитет по информационной безопасности совместно с казахстанскими компаниями в сфере кибербезопасности и профильными госорганами запустил бесплатные онлайн-порталы Citizensec.kz и Nomadguard.kz. Платформы созданы для повышения киберграмотности населения, противодействия интернет-мошенничеству, а также обучения родителей и детей безопасному использованию интернета, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. С 2024 года порталы посетило более 1 миллиона пользователей, 71 тысяча пользователей завершило обучающие курсы.

На платформе Citizensec.kz также проводится обучение государственных служащих. На сегодняшний день курсы успешно завершило 5 тысяч слушателей.

Портал Nomadguard.kz помогает гражданам выявлять утечки персональных данных, а также проверять подозрительные ссылки и сайты на наличие фишинга и других киберугроз. С его помощью пользователи могут узнать, происходили ли утечки их личной информации, с каких ресурсов они произошли и какой объем данных был скомпрометирован. Кроме того, сервис позволяет сообщить о подозрительных действиях через специальную форму обратной связи. С момента запуска портала на Nomadguard.kz зарегистрировалось 608 тысяч граждан, а более 6 тысяч ссылок проверено на безопасность.

Порталы Citizensec.kz и Nomadguard.kz помогают людям лучше понимать риски в интернете, учиться защищать свои данные и не становиться жертвами мошенников. Это вклад в безопасность каждого пользователя и страны в целом.

В целях повышения цифровой грамотности населения и формирования культуры кибергигиены в настоящее время рассматривается возможность размещения информационных материалов и визуальных баннеров, призывающих к соблюдению правил кибербезопасности, на наружных цифровых экранах и билбордах. Размещение социальной рекламы по кибергигиене в местах массового скопления людей позволит расширить информирование граждан и усилить превентивные меры по защите персональных данных.

Кроме того, недавно в мобильном приложении eGov Mobile появились курсы по кибергигиене, а также тематический журнал, в котором собраны ключевые материалы и практические рекомендации по цифровой безопасности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.