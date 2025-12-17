159 станций ВИЭ обеспечили более 7% выработки электроэнергии

Казахстан укрепляет позиции привлекательной площадки для мировых инвесторов в сфере возобновляемой энергетики.

Правительство в рамках исполнения поручений Главы государства последовательно реализует проекты в сфере «зеленых» технологий, формируя устойчивые условия для развития ВИЭ и привлечения инвестиций. По состоянию на 3 квартал 2025 года доля чистой генерации превысила 7% от общего объема выработки электроэнергии, а общее количество объектов ВИЭ достигло 159 станций.

«В 2025 году реализован ряд значимых проектов в сфере ВИЭ суммарной установленной мощностью 266 МВт. Введены в эксплуатацию новые ветровые электростанции в Карагандинской области и Ұлытау, а также солнечные электростанции в Кызылординской и Мангистауской областях, которые уже начали работу и вносят вклад в энергосистему страны», — сказал Ерлан Аккенженов

Важным этапом развития отрасли стало проведение первого крупного аукциона на строительство ветровой электростанции гигаваттного класса с системами накопления энергии. Реализация этого проекта открывает путь к формированию более гибкой и устойчивой энергосети и подтверждает готовность рынка к масштабным инициативам, а также современным технологическим решениям.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.