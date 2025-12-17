ЦОУ полиции с умными камерами запущен в Косшы

Полиция и акимат города также активно используют беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка.

В городе Косшы реализуется масштабный проект по укреплению принципа «Закон и Порядок», а также повышению общественной и дорожной безопасности. В рамках исполнения поручения Главы государства в городе запущено 1000 новых камер видеонаблюдения, при этом еще около 500 ранее установленных камер интегрировано в единую интеллектуальную платформу с элементами искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz.

Все видеопотоки выведены в новый Центр оперативного управления города, который работает в круглосуточном режиме и обеспечивает непрерывный мониторинг обстановки.

С работой центра ознакомились министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Как отметил Ержан Саденов, внедрение современных цифровых решений является ключевым элементом обеспечения правопорядка.

«Сегодня мы последовательно реализуем принцип „Закон и Порядок“, где технологии становятся надежным помощником полиции. Интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют не только оперативно выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Это реальный вклад в безопасность граждан и формирование комфортной городской среды. Важно, чтобы подобные центры оперативного управления были созданы и оснащены по аналогичным стандартам во всех районах области. Это обеспечит единый подход к обеспечению правопорядка и эффективное реагирование на любые инциденты», — подчеркнул министр.

Центр оперативного управления сформирован как единая точка мониторинга и реагирования, где организована совместная работа сотрудников департамента полиции и коммунальных служб акимата. Современные технологии видеомониторинга позволяют автоматически фиксировать правонарушения, распознавать государственные регистрационные номера, определять марку и цвет транспортных средств, а также обеспечивать высокоточную детализацию изображения благодаря камерам с мощным оптическим зумом. Это значительно повышает эффективность работы стражей порядка и уровень защищенности жителей города. В систему также интегрировано две кнопки SOS для экстренной связи граждан с оперативными службами, три высокоточные камеры, установленные на высотных зданиях, а также восемь мобильных патрулей автоматической фиксации нарушений, включая один комплекс, размещенный на автомобиле скорой медицинской помощи.

Марат Ахметжанов отметил, что развитие цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни населения: «Косшы стал первым городом, где умные камеры объединили два проекта — „Закон и Порядок“ и „Таза Қазақстан“ — в рамках уникальной цифровой платформы, включающей 1,5 тысячи камер с искусственным интеллектом. Это центр правопорядка и обеспечения комфортной среды для жителей. Совместными усилиями МВД и акимата области мы должны привить культуру не только безопасности, но и чистоты как на улицах, так и в сознании людей».

Кроме того, полиция и акимат Косшы активно используют беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка. Дроны применяются для пресечения нарушений правил дорожного движения, выявления правонарушений в сфере общественного порядка, а также оперативного реагирования на различные ситуации. В дополнение к этому беспилотные летательные аппараты используются для контроля состояния городской инфраструктуры, выявления стихийных свалок и фиксации нарушений благоустройства.