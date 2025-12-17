На очередного снежного барса установили GPS-устройство

В ближайшее время планируется оснастить навигационными устройствами еще двух особей.

В национальном парке «Алтын-Эмель» успешно установили GPS-датчик снежному барсу. Спутниковое оборудование представляет собой ошейник, который отправляет информацию о перемещениях животного специалистам для дальнейшего изучения миграции, определения угроз и выработки предложений по их минимизации. Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, эти ошейники являются полностью экологичными и безопасными.

Проект реализуется благодаря сотрудничеству работников национального парка, Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК и ведущих специалистов Института зоологии. По данным специалистов, снежный барс, отмеченный в этом году, является крупнейшим из всех, зарегистрированных с начала исследования.

Работы по изучению и охране снежного барса в Казахстане продолжаются.