К 2030 году в мире ожидается бум цифровой идентификации

Но аналитики предупреждают: без перехода к децентрализованным моделям доверие граждан может быть утрачено.

Количество установленных приложений для цифровой идентификации (Digital ID) вырастет более чем в два раза в ближайшие пять лет. Если в 2025 году их число составит 2,8 млрд, то к 2030 году этот показатель достигнет 6,2 млрд, что означает рост на 121%. Такие данные приводятся в новом отчете Juniper Research.

Аналитики связывают столь стремительный рост с усилиями правительств по всему миру, стремящихся перевести национальные удостоверения личности в цифровой формат. Главные цели таких инициатив — борьба с мошенничеством и повышение эффективности государственных услуг. Однако формы реализации этих проектов на разных рынках кардинально отличаются. Эксперты отмечают важный сдвиг в стратегии: все чаще ставку делают на децентрализованные модели.

«Правительства вкладывают ресурсы в централизованные системы цифровой идентификации, однако их внедрение рискует застопориться, если у пользователей не будет реального контроля. Децентрализованные модели, позволяющие гражданам самим решать, какими именно данными делиться, критически важны для построения доверия и стимулирования использования сервисов», — пояснил Луис Аткин (Louis Atkin), аналитик Juniper Research.

Особое внимание в отчете уделяется системам суверенной идентификации (Self-Sovereign Identity, SSI). Это подвид децентрализованных систем, который особенно актуален для регионов со слабо развитой физической инфраструктурой или там, где уровень доверия граждан к государственным институтам традиционно низок.

Чтобы снизить тревожность населения по поводу приватности, аналитики рекомендуют властям соблюдать принцип минимизации данных (собирать только необходимое) и избегать принудительного использования цифровых систем.

«Предоставление гражданам возможности управлять использованием своей личности через системы SSI становится все более важным фактором для долгосрочного доверия, особенно в тех странах, где вопросы цифрового ID вызывают споры», — заключил Аткин.

Разработчикам платформ цифровой идентификации аналитики советуют адаптировать свои продукты так, чтобы они поддерживали различные архитектурные решения. Гибкость в выборе между централизованными и децентрализованными схемами позволит лучше учитывать специфику и условия конкретных стран.

