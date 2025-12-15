Казахстан в последние годы очень активно заявляет о себе как о главном кандидате на ведущую роль в сфере блокчейн-технологий в евразийском регионе.

Страна имеет множество преимуществ: от удачного географического положения до недорогой электроэнергии и решимости продвигать цифровые реформы. Постоянно растущий курс биткоина, отчасти, также можно объяснить тем, что в стране огромное количество майнинговых ферм — проводится активная добыча монет.

Несколько лет назад Казахстан находился в тройке лидеров по майнингу. Блокчейн-технологии активно внедряются во многие сферы. То есть, их используют не только в секторе криптовалют и финансов, но и в электронном правительстве, логистике и даже сельском хозяйстве.

Основные направления и формы сотрудничества с международными блокчейн-ассоциациями

Казахстан очень активно сотрудничает с блокчейн-ассоциациями, стремясь стать блокчейн-хабом. Среди основных направлений и форм:

— членство в международных структурах — казахстанские ассоциации ставят цель интегрироваться в мировую блокчейн-систему и выстроить отношения с международными инновационными центрами;

— реализация общих межнациональных проектов (проведение конференций и других мероприятий, посвященных Web3);

— запуск трансграничных решений и акселерационных программ;

— запуск образовательных программ в сфере блокчейна вместе с международными партнерами;

— активное привлечение инвестиций для развития блокчейн-индустрии.

То есть, проводится активная работа во многих направлениях, которая приводит к укреплению позиций Казахстана на мировой карте цифровых технологий.

Сотрудничество через государственные структуры

Партнерство Казахстана с международными блокчейн-ассоциациями осуществляется и через государственные и квазигосударственные структуры. Например, Международный финансовый центр «Астана» активно развивает цифровые финансовые технологии, а также используется как основная площадка для взаимодействия с мировыми партнерами. В рамках МФЦА запускаются пилотные трансграничные проекты с участием мировых банков и крупных криптоигроков.

Не менее примечательной является и деятельность технопарка IT-стартапов Astana Hub. Он подписывает меморандумы о международном сотрудничестве с блокчейн-ассоциациями, занимается поддержкой и развитием цифровых технологий внутри страны.

Некоторые государственные органы, такие как Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, также подписывают меморандумы о сотрудничестве с известными технологическими лидерами для развития блокчейна, искусственного интеллекта, цифровой трансформации. Целью такого сотрудничества является внедрение мировых стандартов, обмен опытом в области регулирования криптовалютного рынка. Международное сотрудничество повышает доверие со стороны мирового сообщества и инвесторов.

Специалисты платформы Binance утверждают, что у Казахстана есть все шансы стать ведущим блокчейн-хабом в регионе, используя полученный опыт и партнерство для достижения поставленных целей.