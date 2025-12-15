Satbayev University подписал меморандум со Сколтехом

Министр науки и высшего образования РК посетил ведущие университеты РФ.

В начале рабочей программы министр посетил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. Руководство университета представило инфраструктуру вуза, научные лаборатории и образовательные программы.

Саясат Нурбек также посетил Сколковский институт науки и технологий — инновационный исследовательский университет, созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT). Сколтех располагается на территории инновационного центра «Сколково» и специализируется на подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, биотехнологий, энергетики, космических технологий, фотоники, квантовых вычислений и материаловедения.

В ходе встречи министр ознакомился с работой Центра коллективного пользования «Фаблаб и Мастерская», Центра фотоники и фотонных технологий, Центра энергетических технологий, а также с разработками Центра искусственного интеллекта. Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. И. Сатпаева и Сколтехом. Кроме того, прошла встреча с руководством института — ректором, академиком РАН Александром Кулешовым и вице-президентом по стратегическим партнерствам Алексеем Ситниковым.

Казахстанская делегация также посетила Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, где ознакомилась с работой компактного термоядерного исследовательского комплекса и передовыми разработками университета в области ядерных технологий.

