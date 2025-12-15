12-й Бизнес-форум 1С:ERP собрал более 7000 руководителей и специалистов из 7 стран

Одной из основных целей форума является обмен опытом по проектам внедрения, о котором рассказывают сами пользователи.

20 ноября фирма 1С провела 12-й Бизнес-форум 1С: ERP, посвященный внедрениям и развитию решений и сервисов 1С для корпоративного рынка, предприятий крупного и среднего масштаба. Бизнес-форум 1С: ERP вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса. Форум прошел офлайн с онлайн-трансляцией секций — в нем приняло участие более 3700 человек из 1700 организаций, а 3350 зрителей подключилось к прямой трансляции. География участников — 300 городов из 7 стран.

1С: ERP — инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. Решение пользуется высоким спросом среди крупных и средних компаний России и СНГ. Пользователями 1 °C: ERP уже стало более 10 000 организаций, а общая численность персонала клиентов, использующих 1С: ERP, составляет около 10 000 000 сотрудников. Важной вехой развития 1С: ERP является успешное прохождение нагрузочного теста на 30 000 одновременно работающих пользователей в единой информационной базе на СУБД PostgreSQL от 1С под управлением операционной системы Linux, которое было проведено с учетом требований крупнейших компаний России.

Традиционно форум открылся пленарным заседанием, на котором выступил директор 1С Борис Нуралиев с докладом о развитии корпоративного направления бизнеса группы компаний. Доклады о новых возможностях и развитии функционала решений были представлены руководителем отделения разработки Сергеем Нуралиевым, а также руководителями разработки типовых решений 1С для крупного бизнеса: Алексеем Моничевым, Виталием Филипповым, Александром Безбородовым и Станиславом Митрохиным. О практике внедрений и экосистеме решений для корпоративных заказчиков рассказали директор по ERP-решениям Алексей Нестеров, директор по корпоративному рынку Дмитрий Воскобойников, руководитель развития практик ERP Алексей Кислов.

Большой интерес у слушателей вызвала панельная дискуссия, в которой приняли участие представители руководства крупных пользователей решений 1С: АО «Гринатом» (Госкорпорация «Росатом»), ПАО «Интер РАО», ПАО «Газпром нефть», АО МАЗ «Москвич», ОАО «РЖД».

После пленарного заседания слушатели форума приняли участие в работе тринадцати параллельных секций, посвященных различным направлениям использования решений и сервисов 1С: платформа 1С: Предприятие для корпоративного рынка; управление организацией для топ-менеджмента; управление ИТ-проектами, внедрение и сопровождение; управление производством и ремонтами, цифровая трансформация финансовой функции, бухгалтерский и налоговый учет, документооборот и ЭДО, управление мастер-данными и НСИ, инструменты BI и аналитики, технологии искусственного интеллекта, HR, управление персоналом и кадровый учет, управление закупками, склад, логистика и транспорт, цифровизация торговли и CRM.

Одной из основных целей форума является обмен опытом по проектам внедрения, о котором рассказывают сами пользователи. В этом году более 100 коммерческих компаний и органов государственного управления представили в докладах на секциях свой опыт использования решений и сервисов 1С, проектные подходы к внедрению и эксплуатации, рассказывали о возможных трудностях процессов цифровизации и путях их успешного преодоления.

В течение дня на форуме работала выставка программных продуктов и партнеров форума, на котором в этом году было представлено 103 стенда.

Деловая часть форума завершилась торжественным награждением победителей 9-го международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года». В конкурсе участвовало рекордное количество проектов, реализованных в 2024–2025 гг. — была подана 481 заявка, 394 проекта допущено к участию после проверки. Награды победителям вручил директор фирмы 1С Борис Нуралиев.

Главными призами были награждены представители компаний-пользователей и партнеров 1С за проекты в следующих номинациях:

— Лучший комплексный проект: «Создание Государственной Информационной Системы «Единая централизованная система управления финансово-хозяйственной деятельностью Оренбургской области». Заказчик — Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области, исполнители — «БухгалтерФон Сервис», ГК «Форус», «1С: Бизнес решения», «МастерСофт», «АктивСофт», «Деловая опора», «Родные программисты», «Внедренческий центр «АББ»», «БюджетПлюс».

— Самый масштабный проект: «Создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГИС „Семеноводство“)». Заказчик — Министерство сельского хозяйства РФ, исполнитель — «МКСКОМ».

— Лучший территориально-распределенный проект: «Создание информационно-управляющей системы производственной безопасностью ПАО „Газпром“». Заказчик — ПАО «Газпром», исполнитель — «Производственная безопасность и экология».

— Лучший проект в предметной области: комплексное управление ресурсами предприятия (ERP): «Производитель химической продукции ГК „ГалоПолимер“ перешел на единую систему финансово-хозяйственного управления предприятиями на базе „1С: ERP. Управление холдингом“». Заказчик — ГК «ГалоПолимер», исполнитель — «CorpSoft24 — корпоративные ИТ сервисы».

— Лучший проект перехода на 1С: «Импортозамещение на практике: три предприятия — три успешных запуска». Заказчик — ООО «ПромСорт», исполнитель — «1С: Первый Бит, Москва — м. Спортивная».

Также награды получили компании-пользователи и партнеры 1С, осуществившие внедрения, за проекты в 37 предметных областях и технологиях, 43 отраслях, а также за лучшие региональные проекты в России и других странах. C описаниями всех проектов-победителей по номинациям можно ознакомиться на странице eawards.1c.ru/winners.

Интерес к конкурсу у предприятий различных отраслей и масштаба растет с каждым годом, и это показывает успешность внедрения программных продуктов 1С, которые помогают повысить конкурентоспособность бизнеса, эффективность управления и учета и приносят существенный экономический эффект.

Материалы 12 Бизнес-форума 1С: ERP размещены на сайте 1С.

Фирма 1С благодарит всех, кто принял участие в работе форума — докладчиков, пользователей и партнеров, а также спонсоров и информационных партнеров, поддержавших мероприятие.