Профессионалы медиа в костюмах мультгероев: итоги зимнего «Дня Ж» в Алматы

Праздничная вечеринка ДжинглBendz 2025 объединила журналистов, PR‑специалистов, редакторов, блогеров и представителей коммуникационного бизнеса.

12 декабря в Алматы прошел зимний «День Ж». В этом году мероприятие, организованное коммуникационным агентством 2BAgency (Татьяна и Алексей Бендзь), прошло в формате «МультВселенная»: гости выразили себя в образах диснеевских принцесс, персонажей аниме и героев советских мультфильмов.

Помимо развлекательной программы ДжинглBendz выполняет и символическую функцию — фиксирует профессиональные достижения года. По традиции в этот вечер самые яркие и талантливые сфере коммуникаций получили неформальные награды от организаторов и партнеров проекта: генерального спонсора Yandex Qazaqstan, бьюти-бренда Оriflame, компании KAZ Minerals, Первого пивзавода с пивом Heineken, компании RG Brands c брендом Salam Premium Cola и клуба ВНВ.

Основные победители и номинации ДжинглBendz 2025:

— «Самый мудрый советник» — Айбар Олжай, консультант ОБСЕ по национальным коммуникациям в Казахстане.

— «Самое полезное СМИ 2025 года» (коллективная номинация от Yandex Qazaqstan) — редакция Digital Business во главе с Виталием Волянюком.

— «Самый целеустремленный медиаменеджер» — Самал Ибраева, учредитель Ulysmedia и National Business.

— «Самый продуктивный главред» — Саида Сулеева, Tribune.

— «Самая отзывчивая журналистка» — Назира Даримбет.

— Grand Prix, «Самый популярный эксперт» — Досым Сатпаев, политолог, публицист и издатель.

Информационную поддержку событию оказали Tribune, BesMedia, Kapital, Zakon.kz, Курсив, Shishkin_like, National Business, BlueScreen, Profit, Finratings, Times of Central Asia, CheckPoint, Newtimes и Aleminform.