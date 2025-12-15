В Казахстане протестировали технологию спутниковой связи Starlink Direct to Cell

Внедрение будет осуществляться поэтапно, до 2027 года.

Казахстан стал одной из первых стран, где уже с февраля 2026 года начнет полноценно работать спутниковая технология Direct-to-Cell (D2C) от компании SpaceX. Direct-to-Cell позволяет напрямую подключать стандартные мобильные устройства к спутникам без использования дополнительного оборудования. Это означает, что базовая связь будет доступна даже там, где отсутствует традиционная телекоммуникационная инфраструктура — в горах, степных районах и других труднодоступных регионах.

Осенью, в ходе официального визита Президента РК в Соединенные Штаты Америки, были проведены важные переговоры и подписан ряд соглашений, открывающих стране доступ к передовым мировым технологиям. Одним из ключевых документов стало соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell от Starlink.

12 декабря заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, представители одного из операторов сотовой связи и специалисты компании SpaceX (Starlink) провели первые в Центральной Азии полевые испытания технологии Direct-to-Cell. В ходе тестирования были успешно переданы сообщения и звонок в мессенджере через спутниковую сеть Starlink в интеграции с наземной мобильной сетью с использованием обычного мобильного телефона.

Внедрение технологии будет проходить поэтапно. На первом этапе пользователям станет доступна передача SMS-сообщений. Далее планируется расширение функционала, включая голосовую связь и другие сервисы. Ожидается, что в 2027 году большинство ключевых сервисов будет доступно для пользователей.

«Эти решения напрямую связаны с поручением Президента — обеспечить переход к формату цифрового государства по всей стране. Чтобы цифровые услуги и сервисы работали одинаково надежно в любом регионе, необходимы устойчивые, современные и непрерывные каналы связи. Спутниковая связь становится важным элементом этой архитектуры. Прежде всего, речь идет о базовой потребности — возможности оставаться на связи. В экстренных ситуациях, в удаленных районах, в дороге или в горах это имеет решающее значение. Внедрение таких технологий формирует более устойчивую цифровую среду и напрямую повышает качество жизни граждан», — отметил Жаслан Мадиев.

На сегодняшний день аналогичные проекты реализуются лишь в нескольких странах мира. Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где проводятся практические испытания технологии Direct-to-Cell. Она имеет особое значение для обеспечения связи и безопасности и позволит спасательным службам, медикам, туристам и жителям отдаленных населенных пунктов оставаться на связи в любой ситуации, даже при отсутствии наземных мобильных сетей.