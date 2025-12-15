Более 60 баз госорганов объединил «Цифровой надзор» Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре РК презентовали современные цифровые и аналитические инструменты в сфере обеспечения правопорядка.

Прокурорам показали систему «Цифровой надзор» и ее функционал по розыску лиц, контролю за исполнением уголовных наказаний и пробации. К системе подключено более 60 баз госорганов, «умные» видеокамеры, дроны. Это позволяет в режиме онлайн осуществлять надзор за выполнением уполномоченными органами своих функций в сфере обеспечения правопорядка, передает Sputnik.

Также с госорганами проводится работа по объединению экстренных коммунальных служб в Единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы анализировать сигналы от населения и незамедлительно реагировать на них на самом раннем этапе. Кроме того, проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

«В структуре четыре месяца назад создан Центр прогнозирования преступных угроз, основной задачей которого является осуществление современной прогнозно-аналитической деятельности, направленной на заблаговременное выявление внешних и внутренних рисков общественной безопасности и предупреждение преступности», — сообщили надзорные органы.

Как отметил генеральный прокурор Берик Асылов, создание Центра является важным шагом к переходу от реагирования на преступность к ее упреждению, на основе данных ИИ, аналитики и цифровых решений.

С научно-исследовательскими институтами страны заключили семь меморандумов о сотрудничестве. Внедряемые аналитические и цифровые инструменты демонстрируют ощутимые практические результаты.

«Так, благодаря интеграции информационной системы Единого реестра досудебных расследований с Антифрод-центром Национального Банка и сведений о фрод-инцидентах, поступающих от сотовых операторов и банков, доля регистрации уголовных дел о кибер-мошенничествах выросла в два раза, что позволило быстрее принимать меры по защите прав потерпевших», — рассказали в Генпрокуратуре.

Помимо этого, продолжается апробация интеллектуальной модели «Цифровой помощник» по уголовным делам, которая оказывает содействие следователям в планировании расследований, преобразовании устной речи и видеозаписей в текст, а также анализе показаний.

С использованием этой модели сформировано 76 обвинительных актов, 314 планов расследований и выполнено 67 транскрибаций протоколов допросов. Применение модели позволило снизить жалобы участников уголовного процесса на качество следствия в пилотируемых районах на 100%.

«Расширение аналитических возможностей и внедрение искусственного интеллекта позволяют повысить качество управленческих решений и усилить профилактическую направленность прокурорского надзора. Все инициативы направлены на реализацию идеологемы „Закон и порядок“ и принципов Слышащего государства», — подчеркнул Берик Асылов.

Также в Генпрокуратуре продемонстрировали возможности системы мониторинга медиа-пространства для раннего выявления преступных угроз, ИИ-агента по анализу обращений граждан в e-Өтініш и многое другое.

