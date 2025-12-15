Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі саланың цифрлық трансформациясын жеделдетуді жалғастыруда
Құрылыс саласын цифрландыру — Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы.
12 желтоқсанда Астанада премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев пен Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев BI Group холдингі және 2D/3D дизайн саласындағы әлемдік көшбасшы Autodesk компаниясы өкілдерімен жұмыс кездесуі өтті. Вице-министрлер, Президент әкімшілігінің өкілдері және сарапшылар BIM (ғимараттарды ақпараттық модельдеу) жүйесін одан әрі кеңейту және құрылыс саласын кешенді цифрландыруды дамыту мәселелерін талқылады.
BI Group құрылыс циклінің барлық кезеңдеріне арналған цифрлық шешімдерін ұсынды, ал Autodesk компаниясының Орталық Азия бойынша атқарушы директоры Александр Семижон BIM енгізудегі халықаралық тәжірибесімен бөлісті.
«Құрылыс саласын цифрландыру — Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы. Біз BIM енгізудің қалыпты жағдайға айналуы және саланың тиімдірек, ашық және технологиялық тұрғыдан дамыған болуы үшін қолайлы жағдай жасап келеміз», — атап өтті Ерсайын Нағаспаев
Талқылаудан кейін тараптар нормативтік базаны одан әрі жетілдіру және ел бойынша жобаларда BIM технологияларын қолдануды кеңейту қажеттілігін атап өтті.