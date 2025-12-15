Министерство промышленности и строительства продолжает ускорять цифровую трансформацию отрасли

Применение BIM-технологий в проектах по всей стране будет расширено.

12 декабря в Астане прошла рабочая встреча заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева с представителями холдинга BI Group и компании Autodesk, мирового лидера в 2D/3D-проектировании. Вице-министры, представители администрации Президента и эксперты обсудили дальнейшее масштабирование BIM (Building Information Modeling) и развитие сквозной цифровизации в строительной отрасли.

BI Group представила свои цифровые решения для всех этапов жизненного цикла строительства, а Александр Семижон, исполнительный директор Autodesk по Центральной Азии, поделился международным опытом внедрения BIM.

Ерсайын Нагаспаев подчеркнул: «Цифровизация строительной отрасли — это прямое поручение Главы государства. Мы последовательно создаем условия, чтобы внедрение BIM стало нормой, а отрасль стала более эффективной, прозрачной и технологичной».

По итогам обсуждения стороны отметили необходимость дальнейшего совершенствования нормативной базы и расширения применения BIM-технологий в проектах по всей стране.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.