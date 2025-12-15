Какие мобильные переводы «под прицелом» с 1 января 2026 года?

Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений - от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев.

С 1 января 2026 года вводится порог для отнесения операций на банковских счетах физических лиц к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Ранее критерий основывался исключительно на количестве поступлений — от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных календарных месяцев. Новая редакция дополняется следующим условием: итоговая сумма поступлений за аналогичный период должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, действующей на 1 января соответствующего финансового года, передает Uchet.kz.

Таким образом, к критериям относятся: Получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев переводов от 100 и более разных лиц денег на банковский (-ие) счет (-а) физического лица, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, итоговая сумма которых за указанный период превышает 12-кратный размер МЗП, установленный законом.

