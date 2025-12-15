Казахстанские ученые изучили методы работы с рукописями в Гарвардском университете

Поездка была организована на основе консорциумного соглашения между Университетом Ахмета Ясави, Ғылым ордасы, Astana IT University и Гарвардским университетом.

В рамках проекта «Рукописное наследие Казахстана: регистрация в реестре, реставрация, научная каталогизация, цифровизация и комплексное кодикологическое исследование», реализуемого на базе Евразийского научно-исследовательского института при Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави, делегация казахстанских ученых совершила научную поездку в Гарвардский университет. В состав делегации вошли директор Департамента науки Университета Ахмета Ясави, PhD Хайрулла Масадиков, и профессор кафедры социологии и антропологии Nazarbayev University, PhD Улан Бигожин.

Основная цель визита — изучение мирового опыта по регистрации в реестре, научной каталогизации и цифровизации исторических рукописей Казахстана, а также установление тесного сотрудничества с учеными Гарвардского университета и Центра Дэвиса, обмен мнениями и разбор научных вопросов с ведущими специалистами, обсуждение перспектив проведения совместных научных мероприятий.

Казахстанские ученые провели встречи со специалистами Центра Дэвиса, а также библиотек Хоутон и Уайденер, где ознакомились с фондами редких рукописей, современными методами каталогизации и цифровизации. Кроме того, проводилась работа с базой исламских источников по Центральной Азии посредством системы HOLLIS.

В ходе переговоров обсуждались возможности проведения совместных семинаров, воркшопов, научных проектов, сотрудничество в области преподавания чагатайского языка, а также организация визита гарвардских ученых в Казахстан. Кроме того, специалисты Гарварда в рамках проекта предложили инициативу по разработке онлайн-словаря чагатайского языка, что в будущем станет уникальным международным научным продуктом.

Поездка позволила казахстанским исследователям овладеть современными методами работы с редкими рукописями, расширить международные научные связи и вывести проект на новый уровень реализации.