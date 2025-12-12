Глава Freedom вложится в «Транстелеком»

Сделка на стадии одобрения.

Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов готовится приобрести оператора связи АО «Транстелеком». Стало известно, что стороны согласовали ключевые параметры сделки, в настоящий момент процесс находится на этапе получения одобрений со стороны регулятора.

11 декабря 2025 года на внеочередном общем собрании акционеров оператора был утвержден новый состав совета директоров АО «Транстелеком», куда вошли ключевые фигуры из экосистемы Freedom. Согласно данным KASE, из состава совета директоров вышли Дмитрий Покупателев (экс-председатель) и Вячеслав Аниховский. Их места заняли Тимур Искаков (вошел в состав как представитель интересов крупного акционера ТОО «Unit Telecom»), Каспарс Кукелис (экс-глава Кселл) и Нурлан Арынгазиев (избран новым председателем совета директоров).

В пресс-службе Freedom Holding Corp. отметили, что на первом этапе радикальных изменений в управленческой команде и операционной модели оператора не планируется. Сейчас фокус — на юридическое завершение сделки.

Отметим, что за последние два года в портфель телеком-активов Турлова вошли DITel (сумма сделки составила около $1,1 млн), магистральный оператор SilkNetCom (приобретен за $23,9 млн) и ТОО «Элитком».

До сделки акции АО «Транстелеком» распределялись следующим образом: 75% принадлежало ТОО «Unit Telecom», 25% — «Қазақстан темір жолы».

