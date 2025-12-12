«Цифровой НДС»: пилотный проект продлен до 31 декабря 2026 года

Совместный приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года.

Совместным приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 25 ноября 2025 года № 593/НҚ и министра труда и социальной защиты населения от 3 декабря 2025 года № 382 внесены изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по модернизации и совершенствованию оказания государственной услуги «Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета» («Цифровой НДС»). Совместный приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2024 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно. В целях проведения дополнительного анализа и тестирования механизмов приказом продлен срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года, передает Uchet.kz.

К функциям органов государственных доходов дополнительно добавлены:

— в случае, если по основному/исправленному ЭСФ произведена оплата НДС в цифровом тенге, в течение 10 календарных дней аннулируют исправленные и дополнительные ЭСФ, выписанные на уменьшение стоимости товара и суммы НДС;

— при отсутствии оплаты НДС в цифровом тенге разрешают отзыв ЭСФ;

— в случае, если НДС оплачен получателем, но не возвращен поставщиком НДС в цифровом тенге, запрещают отзыв ЭСФ.

Также теперь при осуществлении предоплаты на основании электронного договора:

— в платежном поручении налогоплательщик — участник пилотного проекта (покупатель) указывает номер электронного договора;

— в ЭСФ указывается номер и дата электронного договора.