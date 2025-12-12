Разрешения трудовым иммигрантам переведут в электронный формат

Совместный приказ по пилотному проекту вводится в действие с 21 декабря 2025 года и действует до 31 мая 2026 года.

Совместным приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 25 ноября 2025 года № 593/НҚ и министра труда и социальной защиты населения от 3 декабря 2025 года № 382 утверждено проведение пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» в части оформления в онлайн формате посредством портала электронного правительства. Совместный приказ включает утверждение алгоритма отмены оказания государственной услуги «Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам» через фронт-офисы некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и перехода на электронный формат через портал, передает Uchet.kz.

При обращении иммигранта сотрудник консультационного сектора обязан объяснить порядок получения услуги онлайн. Если заявитель готов подать документы в электронном виде, его направляют в сектор самообслуживания. Все документы подаются только в электронном виде — требовать сведения, которые уже есть в государственных информационных системах, запрещено. Заявитель подписывает электронное заявление собственной ЭЦП.

Если eGov временно недоступен, заявитель может получить талон электронной очереди и подать документы в бумажной форме в операционном зале. В этом случае документы принимает специалист операционного зала в соответствии с правилами предоставления услуги.

Государственные органы и АО «Национальные информационные технологии» обязаны:

— обеспечивать защиту персональных данных и информационных систем;

— гарантировать бесперебойную работу портала электронного правительства;

— своевременно предоставлять государственную услугу согласно нормативным требованиям.