Центр космической связи «Акколь» отмечает юбилей

Рассказываем, как создавался первый наземный объект космической инфраструктуры Казахстана.

Двадцать лет назад, 9 декабря 2005 года первый наземный объект космической инфраструктуры Казахстана, Центр космической связи «Акколь», был принят в эксплуатацию. Он находится на территории города Акколь Акмолинской области и является основным центром управления космическими аппаратами серии «Kazsat». Как рассказали в пресс-центре АО «РЦКС», Строительство этого уникального объекта началось в марте 2005 года на месте бывшей базы отдыха «Энергетик». Спустя всего девять месяцев, в декабре 2005 года, Центр был введен в эксплуатацию. Такого в истории не было. По статистике, строительство такого сложного технического объекта ведется несколько лет. Чем была обусловлена такая оперативная необходимость?

«В 2004 году правительством страны нашему новому предприятию, АО Республиканский центр космической связи, была поставлена задача — создать казахстанскую космическую систему связи и вещания и отказаться от услуг иностранных операторов связи. Работы по созданию первого спутника связи и наземного комплекса по управлению шли параллельно мощными темпами, и этот динамичный, позитивный настрой был задан самим Кабинетом министров страны и Агентством по информатизации и связи РК. Задача — модернизация, перестройка на площади в 8 гектаров бывшего детского лагеря — оказалась намного сложнее, чем если бы это был объект с „нуля“. Но все получилось. Одним из главных вопросов была подготовка кадров. Специалистов отбирали по всему Казахстану. Из тысячи инженеров-связистов была сформирована первая группа из 30 человек, которая приступила к работе на объекте», — говорит первый руководитель, ныне советник АО «РЦКС», Виктор Лефтер.

За 20 лет первый наземный комплекс управления спутниками связи стал современным технологическим центром, соответствующим всем международным стандартам. Сегодня в его составе: центр управления полетами космических аппаратов, центр управления мониторинга каналов спутниковой связи и вещания, который дает допуск земным пользовательским станциям спутниковой связи, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения с командно-измерительной системой, которая предназначена для точного измерения местоположения спутников на орбите, а также службы эксплуатации инфраструктуры. Все системы ЦКС «Акколь» полностью автономны, независимы и предназначены для непрерывного выполнения задач управления, контроля и поддержания заданных технических и баллистических характеристик космических аппаратов серии «Kazsat».

Центр оснащен новейшим технологическим оборудованием для управления национальными космическими аппаратами серии «Kazsat». В 2008–2010 годах ЦКС «Акколь» был модернизирован по проекту «Kazsat-2», а в 2013 году — по проекту «Kazsat-3». Сейчас на орбите работают спутники Kazsat-2 (запущен в 2011 году) и Kazsat-3 (запущен в 2014 году) со сроком службы 15 лет с возможностью продления работы. Спутники связи Kazsat покрывают всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии и центральную часть России.

В 2013 году у ЦКС «Акколь» появился «младший брат» — резервный наземный комплекс управления, Центр космической связи «Коктерек» в Илийском районе Алматинской области.

Главной ценностью АО «РЦКС», которое сегодня считается флагманом среди предприятий Казкосмоса, являются люди, специалисты, трудовой коллектив. Высоко квалифицированные инженеры, основной состав которых работает в ЦКС «Акколь», в круглосуточном режиме ведут управление, контроль и поддержание заданных технических характеристик бортовых систем и агрегатов космических аппаратов системы связи и вещания «Kazsat». В ЦКС «Акколь» работает 75 сотрудников, из них 50 — инженерный состав. Причем ключевые руководящие посты и основу коллектива Центра составляют специалисты первого набора, теперь уже ветераны.

Космическая система связи и вещания РК в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления работает в штатном режиме. Услугами космической связи успешно пользуется 19 операторов связи.

Устойчивая связь, телевизионное вещание, передача данных на территории всей страны и за ее пределами — это и есть вклад АО «РЦКС» и непосредственно ЦКС «Акколь» в социально — экономическое развитие страны, обеспечение информационной независимости Казахстана.

Напомним — 22 мая 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.