Итоги года: кем и чем вдохновлялся Казахстан в TikTok в 2025 году

Вдохновляющие истории, малый бизнес и талантливые креаторы, ставшие любимцами пользователей, контент, который по-новому раскрыл богатство казахской культуры и неисчерпаемый творческий потенциал страны.

Кто покорил сердца пользователей в этом году? Кто сумел передать дух казахстанской идентичности и привлечь внимание миллионов? Какие проекты вдохновляли казахстанских пользователей на творчество? Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов традиционно подводит итоги уходящего года.

Уходящий год стал для TikTok в Казахстане временем яркого творчества, стремительного роста, новых форматов, которые объединили миллионы пользователей. Казахстанцы активно создавали контент по трендовым хештегам, среди которых #Наурыз2025 и #нетамашалаймыз, делились видео с концертов мировых звезд, от Дженнифер Лопес до Backstreet Boys, и следили за успехами казахстанских футболистов в Лиге чемпионов. Платформа для создания и просмотра видеороликов в очередной раз доказала, что не только является пространством для досуга, но и площадкой, где каждый может раскрыть свой талант и обрести популярность, малый бизнес находит клиентов, запускаются тематические и познавательные инициативы, а контент с национальным колоритом выходит в топ рекомендаций.

В этом году Казахстан стал настоящим трендсеттером в TikTok. Пользователи из самых разных стран даже запустили отдельный тренд, посвященный стране. Иностранные креаторы, глубоко проникшись культурой Казахстана, исполняли песни казахстанских артистов после фразы «I’m not Kazakh, but…». Музыкальные предпочтения участников тренда разнообразны: от хитов Кайрата Нуртаса и Садраддина, до Кайрата Баекенова и группы «Формат», а также сложных вокальных партий Димаша Кудайбергена. Отдельные видео были сняты под народные мелодии национальных инструментов, что добавило флешмобу национального колорита.

Выбор сообщества: самые яркие креаторы платформы в 2025 году

Завершающим событием этого года в TikTok стал конкурс #ВыборСообщества2025, где пользователи сами выбрали авторов, ярче всего проявивших себя на платформе. С 21 ноября по 5 декабря пользователи могли проголосовать за любимых креаторов в семи разных категориях. Конкурс стал отражением того, насколько разнообразным и зрелым стало локальное сообщество TikTok.

Ниже представлены победители в каждой номинации конкурса — авторы, которые сумели стать заметными голосами локального сообщества и особенно полюбились местному сообществу.

Лучший автор развлекательного контента. Нұрбек Қасымбеков @daulenuly — регулярно делился кинообзорами на казахском языке, рассказывал о предстоящих премьерах и помогал зрителям выбирать, что посмотреть. Его короткие и динамичные ролики сделали мир кино более доступным и интересным для широкой аудитории TikTok.

Лучший спортивный креатор. Темирлан Орынбаев @temirlan_erzhanovich — помог зрителям следить за спортивными новостями, матчами и развитием локальных команд, оставаясь в центре футбольной повестки страны.

Лучший автор познавательного контента. Алтынай Утегенова @altynai_qazaq_tili — делилась познавательным контентом об изучении казахского языка. В своих роликах она объясняла лексику, правила и особенности языка, помогая зрителям расширять знания и погружаться в культурный контекст.

Лучший кулинарный креатор. Найля Павловская @nyakushkaa — делилась простыми и вкусными домашними рецептами, вдохновляя зрителей на кулинарные эксперименты.

Лучший автор контента о путешествиях. Жулдыз Рахмет @zhuldyz_rakhmet — тревел-журналист, которая выступила для пользователей платформы виртуальным гидом по достопримечательностям Казахстана. Автор побеждает в этой номинации уже второй год подряд, что подтверждает неизменный интерес аудитории к ее вдохновляющим путешествиям по стране.

Лучший автор контента о культуре. Проект Ұлт қазынасы @ult_kazynasy — авторы аккаунта Нариман Карабалин, Бисултан Омирбаев, Бауыржан Тылеуханов, Адиль Имантаев уделяют внимание культурным и языковым особенностям разных регионов, а также снимают видео об истории Казахстана.

Лучший аккаунт малого бизнеса. Донер на Сатпаева @doner_na_satpayeva_ — популярный местный донер в Алматы, который делает главными героями видео своих клиентов. Команда аккаунта снимает живые, динамичные ролики — от забавных диалогов до неожиданных реакций гостей. Благодаря юмору, искренним эмоциям и узнаваемым ситуациям их контент стал вирусным и полюбился широкой аудитории.

Знаковые события TikTok в 2025 году

Discover List 2025: глобальное признание казахстанского креатора. Одним из ярких событий года стало достижение учителя русского языка и литературы Ботагоз Омаровой, @botagozomarova2, которая стала первым креатором из Центральной Азии, вошедшим в Discover List 2025, — международный ежегодный список 50 выдающихся авторов TikTok.

#Нетамашалаймыз: поддержка киноиндустрии и развитие фан-сообществ. TikTok запустил первую крупную инициативу в поддержку локальной киноиндустрии — кампанию #нетамашалаймыз. Благодаря специальному разделу в приложении, эксклюзивным материалам и конкурсу роликов о кино, пользователи активно вовлекались в обсуждение фильмов и сериалов, способствуя развитию сообщества кинолюбов в Казахстане.

#Наурыз2025: Продвижение национальной культуры. В 2025 году платформа в третий раз собрала пользователей со всего Казахстана в рамках масштабного онлайн-фестиваля #Наурыз2025, став цифровой площадкой для обмена культурным наследием и семейными ценностями. Всего за две недели пользователи создали более 25 000 видео с хештегом #Наурыз2025, увеличив на платформе общее количество контента на праздничную тематику почти до 180 000 роликов за последние три года. Инициативу поддержало рекордное количество партнеров, включая Министерство культуры и информации РК, Министерство науки и высшего образования РК, Министерство туризма и спорта РК, НК «Kazakh Tourism», а также Visit Shymkent, Бюро по туризму Алматы и Центр развития туризма «Astana Tourism».

Усиление цифровой безопасности и благополучия пользователей. TikTok продолжил активно развивать инструменты безопасности и благополучия на платформе, создавая более комфортную цифровую среду для пользователей. Платформа обновила и упростила правила сообщества, расширила функции, направленные на защиту подростков и формирование здоровых цифровых привычек, а также запустила раздел «Время и благополучие» с аффирмациями, успокаивающими звуками и дыхательными практиками. Кроме того, были усовершенствованы инструменты для авторов — от управления комментариями и контроля контента в LIVE до предварительной проверки публикаций и обновленных функций для работы с сообщениями. Также TikTok представил первый казахоязычный проект по цифровой грамотности «Ең Алдымен Қауіпсіздік», созданный совместно с популярными креаторами и Astana Hub.

#УчителяКазахстана: рост спроса на образовательный контент. В 2025 году TikTok в очередной раз провел инициативу #УчителяКазахстана, которая вдохновляет педагогов делиться знаниями в формате коротких видео. За четыре года проведения проекта было создано свыше 90 тысяч обучающих видео. Партнерами инициативы традиционно выступили Министерство просвещения РК и Министерство науки и высшего образования РК.

Эффект TikTok: влияние платформы на экономику

TikTok и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» представили первое исследование влияния платформы на малый и средний бизнес Казахстана. Результаты показали, что каждый восьмой предприниматель, использующий TikTok еженедельно, получает более половины своего дохода благодаря активности на платформе.

По консервативным оценкам, предприятия малого и среднего бизнеса заработали 219 млрд тенге через TikTok в 2024 году. В оптимистичном сценарии эта цифра может достигать 438 млрд тенге. Вклад TikTok в ВВП Казахстана оценен в 0,16-0,32%, а при учете полного экономического эффекта (включая цепочки поставок) — до 1,13% ВВП. Эти данные подтверждают, что TikTok — это не только креативная платформа, но и значимый драйвер цифрового предпринимательства и экономического роста.

«Этот год наглядно показал, насколько сильным может быть влияние творческого и познавательного контента — того, что помогает распространять знания, сохранять культурное наследие и формировать позитивную цифровую среду. Впервые в Discover List 2025 вошел казахстанский педагог, а наш третий ежегодный фестиваль Наурыз стал крупнейшим культурным событием на платформе. Мы и дальше будем поддерживать авторов, развивать инициативы в области цифровой грамотности и укреплять связи между культурами, помогая пользователям безопасно, свободно и творчески выражать себя», — отметила Мелис Чаглар, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.