Первую солнечную электростанцию запустили в Костанайской области

Ее мощность составит 22,6 МВт, что позволит обеспечивать электроэнергией тысячи домохозяйств и предприятий региона.

Проект реализован в районе Б. Майлина на частные инвестиции. АО «Варваринское» вложило в строительство солнечной электростанции 7,2 млрд тенге. Производство экологически чистой энергии снизит нагрузку на традиционную энергосистему и уменьшит выбросы углекислого газа, что делает проект важным вкладом в охрану окружающей среды, передает Kazpravda.

«Строительство станции стало частью стратегии декарбонизации нашего предприятия. Мы стремимся минимизировать воздействие нашего производства на окружающую среду и одновременно повысить его энергоэффективность. Новая солнечная электростанция дает нам такую возможность. Она стала нашим вкладом в развитие Костанайской области и примером того, как ответственное производство может быть инновационным», — отметил во время торжественного запуска главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис.

Первая солнечная электростанция Костанайской области представляет собой более 36 000 солнечных панелей общей площадью свыше 98 000 кв. м.

Для региона это значимый проект, поскольку область считается энергодефицитной и потребляет почти в четыре раза больше электроэнергии, чем производит. При этом уже 37% собственной генерации обеспечивают две работающие ветроэлектростанции — в Аркалыке и Костанайском районе.

