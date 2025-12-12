АФМ раскрыло схему финансирования онлайн-казино через платежные организации

В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. Вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

«Напоминаем, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения», — прокомментировали в ведомстве.

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконной работе участвовало 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

«Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — заявили в АФМ.

