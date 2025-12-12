Следите за новостями

Цифра дня

12,7% населения РК ежедневно использует ИИ

    АФМ раскрыло схему финансирования онлайн-казино через платежные организации

    В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

    12 декабря 2025 08:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. Вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.

    «Напоминаем, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения», — прокомментировали в ведомстве.

    Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.

    Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. В его незаконной работе участвовало 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

    В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.

    «Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — заявили в АФМ.

