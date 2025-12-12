Нацгвардия начала обучение по внедрению Национальной платформы ИИ

Программа обучения включала демонстрацию ключевых модулей платформы.

Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании 2025 года и направленных на масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность государственных органов, в Главном командовании Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялся обучающий тренинг по работе с Национальной платформой искусственного интеллекта.

Занятие провела менеджер департамента искусственного интеллекта АО «НИТ» Лаура Ажбагамбетова. В ходе тренинга она представила функциональные возможности НПИИ, созданной в рамках государственной программы цифровой трансформации, и подробно рассказала о перспективах внедрения ИИ-решений в служебную деятельность подразделений Национальной гвардии.

Программа обучения включала демонстрацию ключевых модулей платформы: ИИ-переводчика для документооборота, системы автоматического протоколирования совещаний, работы с моделью Gemma — аналогом ChatGPT, а также инструменты для создания собственных ИИ-агентов, предназначенных для автоматизации внутренних процессов.

Все работы и демонстрации выполнялись в защищённом закрытом контуре ЕТС, что обеспечивает высокий уровень информационной безопасности и исключает доступ к интернету.

В будущем это позволит повысить эффективность применения современных ИИ-технологий, ускорить обработку служебной информации, улучшить качество управленческих решений и оптимизировать рабочие процессы в воинских подразделениях.