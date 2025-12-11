Электронный аудит выявил рисковые платежи на 184 млрд тенге

За счет внедрения электронного аудита исключен непосредственный контакт с проверяемыми объектами.

В Казахстане электронный аудит был внедрен в 2021 году и показал не только высокую эффективность и оперативность принимаемых мер, но и сыграл важную роль в минимизации коррупционных рисков. От этом сообщил председатель Комитета внутреннего госаудита МФ РК Ержан Мынжасаров. Также удалось сэкономить командировочные расходы на одного аудитора почти в 4,5 раза.

Ключевым аспектом, несомненно, является доступ к цифровым данным. Источником информации на сегодня являются системы уполномоченного органа по исполнению бюджета.

«Например, в рамках разработанного профиля рисковых платежей госучреждений, используя сведения Казначейства, электронным аудитом в 2024 году зафиксированы финансовые нарушения на 26 млрд тенге, подлежащих к возмещению и восстановлению», — сказал спикер.

По его словам, данные нарушения имеют систематический характер. Из всех установленных нарушений особую обеспокоенность вызывают факты приобретения жилья для социально уязвимых слоев населения. Комитетом установлено несоответствие заявленной площади квартир и отсутствие базовых элементов внутренней отделки. В отдельных случаях правоустанавливающие объекты оформлены лишь спустя несколько месяцев после оплаты.

«Так, заказчиком на следующий день после заключения договора поставщику перечислено более 1,5 млрд бюджетных средств за квартиры в отсутствии правоустанавливающих документов. Кроме того, в отдельных случаях помещения приобретались в сжатые сроки на сэкономленные средства к концу года. Приобретенные в спешке квартиры у физических лиц почти на 1 млрд тенге не подключены к водоснабжению, отсутствовала сантехника. Таким образом, в конце бюджетного периода наблюдается повышенная активность освоения бюджетных средств, при этом фактическое исполнение договоров остается на поздних этапах. Это зачастую порождает риски нарушения договорных обязательств поставщиками и потерю бюджета», — объяснил Ержан Мынжасаров.

Выяснилось, что практика использования государственных средств прослеживается и при реализации строительных проектов, где установлены факты финансирования невыполненных объемов и видов работ.

В текущем году онлайн-бюджетным мониторингом порядка 5 тыс. бюджетных перечислений в рамках исполнения договоров о государственных закупках более 1 трлн тенге выявлено 694 рисковых платежей на сумму 184,2 млрд тенге. В результате аудиторскими мероприятиями зафиксированы финансовые нарушения на сумму порядка 60 млрд тенге. Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязательств поставщикам начислена неустойка более 237 млн тенге.

