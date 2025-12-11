Минфин РК развивает дистанционный аудит

Для более широкого применения возможностей дистанционного аудита в текущем году расширен доступ к данным органов государственных доходов.

Ведется работа по межведомственному интеграционному взаимодействию информационных систем, таких как Центр развития трудовых ресурсов, е-Saqtandyru, Национальная образовательная база данных и Smart Data Ukimet. Ожидается, что меры помогут повысить эффективность и качество контроля использования бюджетных средств. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров.

«Учитывая поручения Главы государства по цифровой трансформации, основной акцент направлен на внедрение превентивных инструментов, позволяющих дистанционно выявлять риски и повышать результативность использования бюджетных средств. Так, институт онлайн-бюджетного мониторинга информационной системы „Государственное планирование“ позволил выявить и пресечь факты завышенного и необоснованного планирования бюджетных средств на 2026–2028 годы на сумму порядка 1,5 трлн тенге», — сказал Ержан Мынжасаров.

Спикер также отметил, что дистанционным мониторингом платежей и цифровыми мерами реагирования пресечены мошеннические схемы при выплате заработных плат в социальной сфере на 1,4 млрд тенге. Благодаря внедрению модуля «Онлайн-бюджетный мониторинг» практически удалось искоренить многолетние факты хищения в сфере образования под видом заработной платы на системной основе. Проводимые бухгалтерами финансовые манипуляции классифицируются на две основные группы — это фиктивные начисления с подменой получателей и высокие выплаты при низкой заработной плате. Уведомления о рисковых перечислениях заработной платы автоматически генерируются и направляются с модуля «Онлайн-бюджетный мониторинг» напрямую объектам мониторинга и его вышестоящему администратору. Это техническое решение позволило существенно сократить общее время обработки данных и снизить нагрузку на аудиторов.

Буквально недавно в модуль ОБМ внедрен новый функционал перепроверки достоверности фискальных данных о возмещении в бюджет. Теперь объектам мониторинга больше не нужно тратить время на предоставление документальных подтверждений доказывания уплаты средств в бюджет. Система автоматически получает и сверяет информацию. Это решение стало очередным шагом в сторону дебюрократизации и сокращения административной нагрузки.

«Сейчас прорабатываются новые технические решения, возможность удаленной оплаты в бюджет сумм, выявленных мониторингом через мобильный банкинг, а также внедрение дополнительных профилей рисков, которые будут автоматически выявлять и пресекать потенциальные мошеннические схемы, включая риски недобросовестного получения или использования мер государственной поддержки», — отметил председатель Комитета внутреннего государственного аудита.