В Торайгыров университете прошел Google DevFest Pavlodar 2025

Он стал значимым вкладом в продвижение целей программы AI-Sana, направленных на развитие компетенций в сфере искусственного интеллекта и поддержку молодых специалистов.

Во время торжественного открытия ректор университета Нурлан Медетов подчеркнул актуальность развития технологий ИИ и важность подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики. После официальной части стартовал AI-хакатон.

Следующий день стал площадкой для серии выступлений казахстанских и международных экспертов. Участники услышали Игоря Мартынюка, который рассказал о том, как быстро проверять продуктовые идеи; Карлоса Моту, затронувшего тему инклюзивных AI-решений с использованием жестового языка; Senthil Kumar Murugesan, поделившегося опытом создания переводчика детского плача на основе Google AI; а также Влада Мишустина, представившего практическое руководство по созданию веб-приложений. Серия выступлений, дополненная интерактивами и проектными презентациями, помогла участникам глубже погрузиться в современные подходы к применению искусственного интеллекта и созданию цифровых решений, полностью поддерживая задачи программы AI-Sana.

В рамках форума подвели итоги AI-хакатона, в котором приняли участие 30 команд. Жюри определило трех лучших проектов.

Проведение Google DevFest Pavlodar 2025 стало заметным событием для региона: оно укрепило практические компетенции участников, дало импульс новым инновационным инициативам и внесло вклад в реализацию целей программы AI-Sana по развитию национальной экосистемы искусственного интеллекта.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.