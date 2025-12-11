AI-Sana Shakarim Solveathon: новый этап цифровизации аграрного сектора Казахстана

С 6 по 8 декабря в Shakarim University в рамках национальной программы AI-Sana прошел технологический солватон «AI-Sana Shakarim Solveathon: AI&Agriculture-2025».

Это одно из масштабных мероприятий, направленных на разработку цифровых и агротехнологических решений на основе искусственного интеллекта. AI-Sana Shakarim Solveathon — инновационный марафон, который предоставляет студентам, молодым ученым, исследователям и стартап-командам возможность в сжатые сроки разработать эффективные и практические решения для реальных задач аграрного сектора. Основная цель солватона — создание новых проектов и продуктов, направленных на решение актуальных проблем сельского хозяйства Казахстана с применением технологий искусственного интеллекта.

Мероприятие призвано укрепить связь между наукой, образованием и бизнесом, а также привлечь технологический потенциал молодежи к устойчивому развитию регионального агросектора. Это площадка, развивающая творческие способности нового поколения специалистов, дает импульс цифровизации аграрной отрасли.

На официальном открытии вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова подчеркнула, что технологизация аграрного сектора является одним из стратегических приоритетов развития страны. Заместитель акима области Абай Думан Оспанов отметил, что эта инициатива окажет большое влияние на диверсификацию региональной экономики и вывод агросектора на новый технологический уровень, подчеркнув готовность местных органов власти поддерживать лучшие решения.

Ректор Shakarim University Думан Орынбеков, напомнив о поручениях Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению производительности сельского хозяйства, отметил:

«Невозможно решать аграрные задачи только традиционными методами. Нам необходимы новые технологии, такие как искусственный интеллект. Сегодняшний солватон — уникальная площадка для реализации стратегических целей Президента».

Он подчеркнул возможности значительной экономии ресурсов и многократного повышения производительности за счет анализа больших данных и внедрения систем искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Представители крупных агропромышленных предприятий — генеральный директор «Qazaq-astyq group» Максот Культуркменов, директор ТОО «ZhanAssyl» Баглан Данабеков, представитель ТОО «Eurasia AgroSemey» Сагит Исламбек, поделились мнениями о процессе автоматизации сельского хозяйства, будущем смарт-фермерских систем и роли алгоритмов искусственного интеллекта в производстве.

Впервые прошедший в Казахстане «AI-Sana Shakarim Solveathon: AI& Agriculture-2025» объединил команды из 8 высших учебных заведений страны. Участники в течение трех дней создавали прототипы для решения конкретных задач и разрабатывали новые продукты, которые способны вывести сельское хозяйство в будущее. Команды представили проекты в сфере искусственного интеллекта, направленные на решение проблем предприятий, озвученных представителями предприятий, и защитили свои решения перед комиссией.

По итогам конкурса 1-е место заняла команда Казахского национального университета имени аль-Фараби. 2-е место получила объединенная команда Shakarim University, Alikhan Bokeikhan University и Международного университета информационных технологий. 3-е место было присуждено команде Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Солватон стал событием, демонстрирующим потенциал применения искусственного интеллекта для решения конкретных задач аграрной отрасли. В ходе интенсивной работы участники не только предложили новые идеи, но и доказали их практическую применимость на производстве. Победившие проекты помогут партнерским предприятиям оптимизировать рабочие процессы, сократить затраты и повысить производительность.

«AI-Sana Shakarim Solveathon: AI& Agriculture-2025» ознаменовал новый этап интеграции агротехнологий и искусственного интеллекта, вдохновив молодых исследователей и разработчиков страны на создание инновационных решений. Эта инициатива станет одной из эффективных платформ, придающих импульс цифровой трансформации аграрного сектора в будущем.

