SMS-коды от 1414 больше не будут использоваться без дополнительной аутентификации

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК при координации Генеральной прокуратуры предпринимает меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников.

Для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной «жертвы», на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414. В связи с этим владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам.

Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи ЭЦП, либо специального QR-кода (eGov QR).

С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414.

МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.

«Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. Все предпринимаемые меры реализуются в рамках продвижения концепции „Закон и порядок“, направлены на укрепление правопорядка и повышение доверия граждан к государственным цифровым сервисам», — заявили в МИИЦР.