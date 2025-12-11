Асель Жанасова назначена заместителем руководителя администрации Президента

Соответствующий документ подписал 10 декабря Касым-Жомарт Токаев.

Указом Главы государства Жанасова Асель Жубанышевна назначена заместителем руководителя администрации Президента РК. Она освобождена от ранее занимаемой должности советника Президента, которую занимала с июня текущего года.

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ». В 2014 году — магистратуру Кембриджского университета, а также МГУ им. М. Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 по 2014 годы работала специалистом по информационным технологиям, менеджером Управления по информационным технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. С 2014 по 2016 годы была советником директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК. С 2016 по 2017 годы — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Зерде“». Затем, до 2018 года, была советником управляющего Международного финансового центра «Астана». С 2018 по 2020 годы работала управляющим директором по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана». С 20 июля 2020 года являлась вице-министром торговли и интеграции РК. 3 октября 2022 года назначена председателем правления АО «Казпочта».