Глава МВД прокомментировал использование собак-роботов на дорогах Астаны

В стране установлены тысячи видеокамер.

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов рассказал о применении в работе полиции инновационных подходов. В стране система по обеспечению правопорядка адаптируется под современные требования цифрового мира, передает Liter.kz.

«Президент Казахстана в своем послании народу страны особое внимание заострил на вопросе безопасности в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что меняются менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам, утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Это высокая оценка. Да, для нас главный показатель в работе — это доверие граждан, которое основывается на чувстве безопасности и защищенности. Для этого проводится большая работа по пресечению правонарушений, защите прав граждан, укоренению в обществе принципов неотвратимости наказания, нулевой терпимости к правонарушениям, уважения к закону», — сказал министр.

По его словам, в эпоху искусственного интеллекта большое значение уделяется цифровым решениям.

«Сегодня в нашей работе они применяются во всех направлениях. Электронное уголовное, административное производство, документооборот, оказание государственных услуг через онлайн-платформы», — отметил Ержан Саденов.

За порядком на дорогах следят цифровые «помощники». Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД выявляет превышение скоростного режима, не пристегнутый ремень безопасности и другие.

Внедрены автоматизированные комплексы фиксации на пешеходных переходах (умные пешеходные переходы). Водители, не уступившие дорогу пешеходу, автоматически попадают в объектив камер.

«Запущенная система видеомониторинга, с помощью которой происходит идентификация личностей, помогает нам при розыске преступников, поисках потерявшихся людей, в том числе детей, сигнализирует об оставленных предметах в общественных местах», — пояснил министр.

Недавно в социальных сетях разлетелась видеозапись, как полицейский патрулирует в столице с собакой-роботом.

«Апробируем собак-роботов. Они также фиксируют нарушения, идентифицируют лица. Своего рода это передвижная интеллектуальная система, которая помогает работать в режиме «здесь и сейчас», — рассказал он.

Умные камеры с функцией распознавания лиц, объектов, маршрутов перемещения транспорта предусмотрены также системой «Цифровой купол».

На загородных дорогах стало привычным наблюдать работу дронов, фиксирующих нарушения.

«Хорошо зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты», — отметил министр.

Кроме того, запущена омниканальная система приема сообщений.

«Граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, а также в банковских приложениях. За несколько месяцев цифрового сервиса „Закон и Порядок“ уже поступило более 35 тысяч сообщений», — говорит Ержан Саденов.

Также добавил, что работа по расширению цифровых инструментов продолжается. Сегодня центры оперативного управления открываются и в районах. Видеокамеры продолжают оставаться самым эффективным инструментом как в раскрытии преступлений, так и в их предупреждении.

Патрульные и участковые инспекторы полиции используют планшеты. Имеются видеожетоны, которые позволяют обеспечить прозрачность. Служебные автомашины также оснащены видеонаблюдением.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.